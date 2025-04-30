Врач-дерматовенеролог МОККВД объяснила, как выбрать средство защиты от клещей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Майские праздники — отличное время для отдыха на природе, но вместе с теплой погодой приходит и сезон клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. В этот период их активность особенно возрастает, поэтому важно заранее позаботиться о мерах защиты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Репелленты обеспечивают отпугивающий эффект — они создают невидимый барьер запаха, предотвращая укусы при прогулках в парках или на даче; акарициды наносятся на одежду и уничтожают клещей при прямом контакте, что особенно актуально для туристов, грибников и любителей длительных вылазок на природу; комбинированные препараты объединяют оба механизма — они и отпугивают, и обезвреживают клещей, если те всё же попали на одежду или кожу.
«Помимо выбора подходящего средства, следует не забывать о дополнительных мерах предосторожности: выбирать закрытую одежду светлых тонов, а также регулярно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе», — подчеркнула заведующий консультативно-диагностическим отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Мешкова.
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