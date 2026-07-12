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Россиянам назвали главные ошибки, которые превращают окрошку в несъедобную кашу

Фото: Istock/Aeril01

Бренд-шеф сети «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов назвал главные ошибки в окрошке.



В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что, несмотря на кажущуюся простоту блюда, его вкус легко испортить, если не уделить внимание заправке.

«Самая частая ошибка — плохо подобранный квас или кефир. Если квас слишком сладкий, резкий или, наоборот, плоский по вкусу, он сразу портит всё блюдо. То же самое с кефиром: слишком кислый или слишком густой продукт может сделать окрошку тяжёлой и неосвежающей», — объяснил эксперт.
Бренд-шеф подчеркнул, что не стоит экспериментировать без понимания основы: например, горький эль вместо кваса почти наверняка даст неудачный результат. Кроме того, важно не переборщить с зеленью и специями.

Главное правило от Новожилова — не усложнять. Качественная основа, чёткое соотношение ингредиентов и свежая зелень работают лучше, чем попытка смешать сразу все возможные вкусы.
Ольга Щелокова

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