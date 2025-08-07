В лесах Московской области начинается сезон сбора брусники

07 августа 2025, 22:36

Фото: Istock /Sitikka

В лесах Подмосковья отметили первое созревание одной из самых популярных дикорастущих ягод – брусники. В связи с этим в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области напомнили о необходимости соблюдать осторожность при сборе лесных даров.







«Сбор ягод – любимый медитативный процесс для многих жителей. Брусника полезна для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Однако отправляясь за ней в лес, нужно сохранять бдительность. За аппетитной красной оболочкой может скрываться ядовитый двойник или редкий вид, находящийся под охраной государства», – предупредил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.