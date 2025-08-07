В лесах Московской области начинается сезон сбора брусники
В лесах Подмосковья отметили первое созревание одной из самых популярных дикорастущих ягод – брусники. В связи с этим в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области напомнили о необходимости соблюдать осторожность при сборе лесных даров.
«Сбор ягод – любимый медитативный процесс для многих жителей. Брусника полезна для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Однако отправляясь за ней в лес, нужно сохранять бдительность. За аппетитной красной оболочкой может скрываться ядовитый двойник или редкий вид, находящийся под охраной государства», – предупредил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Сезон сбора брусники начинается в августе-сентябре. Её ягоды обладают характерным кисловато-горьковатым вкусом, который становится мягче только после первых заморозков. Собирать эту ягоду можно до ноября – она хорошо сохраняется на кустах даже при похолодании. Бруснику можно употреблять в свежем виде, добавлять в десерты, готовить джемы и компоты.
Как напомнили в подмосковном Минэкологии, бруснику можно спутать с ядовитыми растениями – волчьим лыком или ягодами ландыша майского, а также с редкими видами, занесенными в Красную книгу Московской области. Это княженика, кизильник среднерусский, толокнянка обыкновенная.
Настоящая брусника имеет блестящие, кожистые листья и красные шаровидные ягоды до 8 мм с засохшей чашечкой. При малейших сомнениях ягоды лучше не собирать.
В Подмосковье разрешён сбор брусники для личных нужд. Однако рекомендуется не собирать ягоды у автодорог и в городской черте, так как растения могут накапливать вредные вещества из выхлопных газов автомобилей.