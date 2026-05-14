Россиянам назвали главные правила безопасного отдыха
Эксперт по страхованию Кошелева: к отпуску стоит подготовиться заранее
Перед путешествием необходимо собрать аптечку, проверить условия страхового полиса, а также заранее организовать программу. Такой совет туристам дала директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.
Она предупредила, что первым делом важно продумать программу отпуска и маршрут, поскольку в высокий сезон билеты в главные туристические места быстро заканчиваются. Их можно купить заранее онлайн, чтобы не менять планы по прибытии.
«Отдельное внимание надо уделить аптечке. В поездку стоит взять жаропонижающие, антигистаминные, пластыри, обезболивающие и средства от расстройства желудка. Особенно это важно за границей, где часть привычных лекарств может продаваться только по рецепту», — отметила Кошелева в разговоре с «Известиями».
Эксперт порекомендовала заранее проверить условия страхового полиса. В случае активного отдыха, в котором будут присутствовать треккинг, дайвинг или экстремальные виды спорта, необходимо выбрать соответствующее покрытие, потому что базовый страховой полис не учитывает такие вещи.
При болезни или травмировании за границей Кошелева посоветовала обращаться в страховую компанию, а не искать самостоятельно медучреждение, поскольку это может обернуться большими расходами.