Россиянам назвали главные правила безопасного отдыха

14 мая 2026, 10:21

Эксперт по страхованию Кошелева: к отпуску стоит подготовиться заранее

Перед путешествием необходимо собрать аптечку, проверить условия страхового полиса, а также заранее организовать программу. Такой совет туристам дала директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.





Она предупредила, что первым делом важно продумать программу отпуска и маршрут, поскольку в высокий сезон билеты в главные туристические места быстро заканчиваются. Их можно купить заранее онлайн, чтобы не менять планы по прибытии.





«Отдельное внимание надо уделить аптечке. В поездку стоит взять жаропонижающие, антигистаминные, пластыри, обезболивающие и средства от расстройства желудка. Особенно это важно за границей, где часть привычных лекарств может продаваться только по рецепту», — отметила Кошелева в разговоре с «Известиями».