Во Вьетнаме назвали простое правило, которое может спасти отпуск
Генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков призвал туристов во Вьетнаме чаще пить воду и меньше находиться под палящим солнцем. По его словам, такие меры помогут снизить риск трагедий во время отдыха. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат отметил, что местный климат требует особой осторожности. Сильная жара быстро приводит к обезвоживанию, а долгое пребывание под открытым небом опасно для здоровья. Тимур Садыков подчеркнул, что многие несчастные случаи можно предотвратить простыми мерами. Он посоветовал следить за самочувствием, носить головной убор и чаще отдыхать в тени.
По его оценке, туристам важно не игнорировать жару и заранее учитывать особенности погоды. Такой подход поможет избежать серьезных последствий во время отпуска.
Читайте также: