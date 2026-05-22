Россиянам назвали главные правила поведения на жаре
В жару стоит меньше двигаться, поскольку так организм вырабатывает больше тепла. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.
Специалист рекомендовал пить воду комнатной температуры, исходя из расчёта 30 миллилитров на каждый килограмм веса. Он отметил, что ледяная вода и холодные напитки хуже усваиваются в желудке.
По его словам, важно находиться в тени, особенно при движении. Если нездоровится, можно зайти в магазин с кондиционером, чтобы перевести дух и посидеть на лавочке. Если магазинов рядом нет, можно присесть в тени или даже на землю, предварительно подстелив под себя что-нибудь, например, пиджак, который потом можно постирать, посоветовал эксперт. Кроме того, Кондрахин напомнил, что в жару всегда нужно иметь при себе воду, чтобы своевременно утолить жажду и умыться.
Читайте также: