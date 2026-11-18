Россиянам назвали главные средства защиты лап собак от реагентов
Ветеринар Цыпленков: воск и непромокаемая обувь защитят лапы собак от реагентов
Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как защитить лапы собак от противогололёдных реагентов.
В беседе с изданием «Абзац» врач назвал три способа защиты.
«Есть непромокаемые ботиночки для собак. Есть мази на основе воска. Подушечки лап мажутся мазью на основе воска, и они водоотталкивающие. Вот три [способа защиты]: ботиночки, поменьше гулять или переносить на руках, где есть реагенты, и мази на основе воска, защищающие лапки наших собак», — пояснил Цыпленков.Ветеринар предупредил, что реагенты вызывают раздражение кожи, покраснение и болезненные ощущения. Промокаемая обувь усугубляет ситуацию, поскольку внутри скапливаются химикаты. По словам эксперта, длительный контакт с реагентами иногда приводит к образованию ран.