В РФ начали применять новую вакцину для лечения рака толстой кишки
В России начали клиническое применение вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки. Об этом заявил замглавы ФМБА Игорь Борисевич на сессии конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес», передает РИА Новости.
Вакцина, созданная на основе неоантигенов раковых клеток, успешно разработана, зарегистрирована и уже применяется в клинической практике, отметил он. В настоящее время ведется набор пациентов для участия в клинических испытаниях, добавил Борисевич.
В марте была проведена первая инъекция пептидной вакцины «Онкопепт». Она предназначена для взрослых пациентов, которые перенесли операцию и получили как минимум две линии системной химиотерапии. Через несколько месяцев после вакцинации глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что пациенты не испытывают серьезных побочных эффектов, а препарат вызывает необходимый иммунный ответ.
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