Россиянам назвали главные тренды в упаковке новогодних подарков

30 декабря 2025, 17:28

Декоратор Быкова: персонализация и ретро стали главными трендами в упаковке

Фото: iStock/oatawa

В 2025 году главными трендами в упаковке подарков стали экологичность, персонализация и ретро. Об этом рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.





По ее словам, для упаковки лучше использовать крафтовую бумагу или листы ручной работы.





«Это выглядит интересно и необычно. Тем более если перевязать подарок бечевкой и приклеить сухоцветы, веточки, шишки. Только важно учитывать, что конструкция получится довольно хрупкой, поэтому доставить ее адресату нужно будет аккуратно», — отметила Быкова в беседе с Москвой 24.