Достижения.рф

Россиянам назвали главные тренды в упаковке новогодних подарков

Декоратор Быкова: персонализация и ретро стали главными трендами в упаковке
Фото: iStock/oatawa

В 2025 году главными трендами в упаковке подарков стали экологичность, персонализация и ретро. Об этом рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.



По ее словам, для упаковки лучше использовать крафтовую бумагу или листы ручной работы.

«Это выглядит интересно и необычно. Тем более если перевязать подарок бечевкой и приклеить сухоцветы, веточки, шишки. Только важно учитывать, что конструкция получится довольно хрупкой, поэтому доставить ее адресату нужно будет аккуратно», — отметила Быкова в беседе с Москвой 24.

Она добавила, что подарки можно упаковать и в тканевые мешки из льна или хлопка, которые потом можно использовать для хранения каких-то вещей. Кроме того, стоит использовать кружевные ленты, сургучные печати и новогодние флажки в советском стиле.

Быкова подчеркнула, что к подарку важно не забыть прикрепить бирку с именем получателя подарка. Ее лучше подписать от руки, заключила декоратор.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0