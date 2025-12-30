Россиянам назвали главные тренды в упаковке новогодних подарков
Декоратор Быкова: персонализация и ретро стали главными трендами в упаковке
В 2025 году главными трендами в упаковке подарков стали экологичность, персонализация и ретро. Об этом рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.
По ее словам, для упаковки лучше использовать крафтовую бумагу или листы ручной работы.
«Это выглядит интересно и необычно. Тем более если перевязать подарок бечевкой и приклеить сухоцветы, веточки, шишки. Только важно учитывать, что конструкция получится довольно хрупкой, поэтому доставить ее адресату нужно будет аккуратно», — отметила Быкова в беседе с Москвой 24.
Она добавила, что подарки можно упаковать и в тканевые мешки из льна или хлопка, которые потом можно использовать для хранения каких-то вещей. Кроме того, стоит использовать кружевные ленты, сургучные печати и новогодние флажки в советском стиле.
Быкова подчеркнула, что к подарку важно не забыть прикрепить бирку с именем получателя подарка. Ее лучше подписать от руки, заключила декоратор.