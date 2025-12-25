Достижения.рф

Трамп похвалил уголь как «идеальный рождественский подарок»

Дональд Трамп предложил детям просить в качестве подарка у Санты уголь
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в рамках ежегодного мероприятия NORAD «Отслеживаем Санту» по телефону общался с американскими детьми и затронул тему энергетики, отметив, что уголь может быть «чистым и красивым» подарком. Об этом сообщает NBC News.



Во время звонков одна из девочек призналась, что не хочет уголь на Рождество. В ответ Трамп заверил, что «уголь чистый и красивый» и шутливо предложил детям учитывать это при выборе подарков. При этом президент уточнил, что готов обсудить с ребенком, какой подарок он бы предпочёл, если уголь её не устроит.

Мероприятие ежегодно организуется вооружёнными силами США, чтобы отслеживать путь Санты и создавать праздничное настроение для детей по всей стране.

