Трамп похвалил уголь как «идеальный рождественский подарок»

25 декабря 2025, 22:29

Дональд Трамп предложил детям просить в качестве подарка у Санты уголь

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в рамках ежегодного мероприятия NORAD «Отслеживаем Санту» по телефону общался с американскими детьми и затронул тему энергетики, отметив, что уголь может быть «чистым и красивым» подарком. Об этом сообщает NBC News.