Трамп похвалил уголь как «идеальный рождественский подарок»
Президент США Дональд Трамп в рамках ежегодного мероприятия NORAD «Отслеживаем Санту» по телефону общался с американскими детьми и затронул тему энергетики, отметив, что уголь может быть «чистым и красивым» подарком. Об этом сообщает NBC News.
Во время звонков одна из девочек призналась, что не хочет уголь на Рождество. В ответ Трамп заверил, что «уголь чистый и красивый» и шутливо предложил детям учитывать это при выборе подарков. При этом президент уточнил, что готов обсудить с ребенком, какой подарок он бы предпочёл, если уголь её не устроит.
Мероприятие ежегодно организуется вооружёнными силами США, чтобы отслеживать путь Санты и создавать праздничное настроение для детей по всей стране.
