В госучреждениях взяткой могут посчитать подарки дороже трех тысяч рублей

25 декабря 2025, 17:38

Фото: iStock/Mariia Klymenko

В государственных учреждениях России действуют строгие ограничения на стоимость подарков руководству — презенты дороже трех тысяч рублей могут быть расценены как взятка. Об этом рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.





В беседе с «Татар-информом» он напомнил, что соответствующая норма закреплена в статье 575 Гражданского кодекса РФ. Согласно закону, государственным и муниципальным служащим разрешено принимать подарки стоимостью не более трех тысяч рублей. Однако даже в рамках этой суммы необходимо учитывать контекст вручения подарка.





«Но если этот подарок дается в связи с рабочей деятельностью или предполагает ответные действия, то это можно считать взяткой. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе презента», — пояснил эксперт.