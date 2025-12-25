Достижения.рф

В госучреждениях взяткой могут посчитать подарки дороже трех тысяч рублей

Фото: iStock/Mariia Klymenko

В государственных учреждениях России действуют строгие ограничения на стоимость подарков руководству — презенты дороже трех тысяч рублей могут быть расценены как взятка. Об этом рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.



В беседе с «Татар-информом» он напомнил, что соответствующая норма закреплена в статье 575 Гражданского кодекса РФ. Согласно закону, государственным и муниципальным служащим разрешено принимать подарки стоимостью не более трех тысяч рублей. Однако даже в рамках этой суммы необходимо учитывать контекст вручения подарка.

«Но если этот подарок дается в связи с рабочей деятельностью или предполагает ответные действия, то это можно считать взяткой. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе презента», — пояснил эксперт.

По словам адвоката, в частных компаниях ограничений меньше, однако если вы дарите начальнику очень дорогой подарок, то подозрения во взятке тоже могут возникнуть.
Иван Мусатов

