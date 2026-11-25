25 ноября 2026, 18:39

РИА Недвижимость: Отсутствие теплоизоляции провоцирует развитие плесени

Фото: iStock/Smitt

Исполнительный директор ассоциации производителей минеральной изоляции «Росизол» Евгения Свиридова назвала главную ошибку в борьбе с плесенью. Об этом пишет РИА Недвижимость.