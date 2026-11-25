Россиянам назвали главную ошибку в борьбе с плесенью
Исполнительный директор ассоциации производителей минеральной изоляции «Росизол» Евгения Свиридова назвала главную ошибку в борьбе с плесенью. Об этом пишет РИА Недвижимость.
По данным исследования, проведенного ассоциацией, 85% владельцев частных домов сталкивались с проблемой плесени. Из них у 41% грибок появлялся снова, тогда как 32% смогли избавиться от него навсегда. Основной причиной возникновения плесени в большинстве случаев является недостаточная теплоизоляция.
Согласно информации специалиста, важно не только контролировать температуру в помещении, но и проверять углы, оконные и дверные проемы, армопояса, перемычки и другие конструктивные элементы. При низкой температуре и повышенной влажности в этих местах появляется конденсат, который может стать благоприятной средой для роста грибка.
Свиридова рекомендует сначала определить источник избыточной влаги. Это могут быть кровля, водостоки, фундамент, отмостка или трубы. Также необходимо проверить состояние вентиляции и фасада, оценить водоотвод, штукатурку и гидроизоляцию. Прежде чем приступать к удалению плесени, важно устранить все протечки и другие дефекты, через которые влага может проникать в дом. Только после этого можно начинать борьбу с плесенью, заключила она.
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