25 ноября 2026, 16:24

Гастроэнтеролог Вялов: В 100 граммах огурцов содержится 0,5 грамма клетчатки

Фото: iStock/Irina Khabarova

Гастроэнтеролог Сергей Вялов разочаровал любителей салата из огурцов и помидоров, заявив, что эти овощи содержат очень мало клетчатки. Об этом он сообщил в личном блоге.