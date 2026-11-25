Гастроэнтеролог разочаровал любителей салата из огурцов и помидоров
Гастроэнтеролог Сергей Вялов разочаровал любителей салата из огурцов и помидоров, заявив, что эти овощи содержат очень мало клетчатки. Об этом он сообщил в личном блоге.
Специалист утверждает, что, когда речь заходит о клетчатке, люди часто вспоминают огурцы и помидоры. Однако, по словам врача, содержание клетчатки в этих продуктах значительно ниже ожидаемого: в 100 граммах огурцов всего 0,5 грамма клетчатки, а в 100 граммах помидоров — 1,5 грамма.
Таким образом, съев 200 граммов салата из огурцов и помидоров, человек получает клетчатки меньше, чем 10% от суточной нормы, подчеркнул гастроэнтеролог. При этом порция салата выглядит довольно объёмной, отметил Вялов.
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