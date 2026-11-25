25 ноября 2026, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №27 «Ёлочка», расположенный в посёлке Поварово округа Солнечногорск, капитально ремонтируют. В настоящее время на объекте выполнили половину демонтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт в здании общей площадью свыше 1 700 квадратных метров проводят за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Сейчас на объекте работают более 30 человек, используются две единицы техники.





«В ходе капремонта здание обновят снаружи и изнутри, а также благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.