На ремонте детсада №27 в Поварове наполовину завершили демонтаж
Детский сад №27 «Ёлочка», расположенный в посёлке Поварово округа Солнечногорск, капитально ремонтируют. В настоящее время на объекте выполнили половину демонтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт в здании общей площадью свыше 1 700 квадратных метров проводят за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Сейчас на объекте работают более 30 человек, используются две единицы техники.
«В ходе капремонта здание обновят снаружи и изнутри, а также благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Завершить работы и сдать детсад в эксплуатацию планируют в 2027 году.