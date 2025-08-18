В России определили годовую учебную нагрузку для школьников
Минпросвещения Российской Федерации установило пределы допустимой годовой учебной нагрузки для учащихся с первого по девятый классы. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно новым нормам, действующим с 1 сентября, допустимая нагрузка варьируется в зависимости от класса и выбранного варианта федерального образовательного плана.
Для первоклассников установлен диапазон от 620 до 653 часов. Учащиеся вторых, третьих и четвертых классов будут заниматься от 782 до 884 часов. В пятом классе норма составит от 986 до 1088 часов, в шестом — от 1020 до 1122 часов, в седьмом — от 1088 до 1190 часов. Для восьмых и девятых классов нагрузка определена в пределах от 1122 до 1224 часов.
Как уточняет агентство со ссылкой на документ, количество учебных периодов также регламентировано. В первом полугодии должно быть не более восьми учебных недель. Во втором полугодии для первых классов установлен максимум в десять учебных недель, а для учащихся со второго по девятый классы — не более одиннадцати недель.
