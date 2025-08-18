В России определили годовую учебную нагрузку для школьников

18 августа 2025, 03:13

В Минпросвещения определили допустимую годовую учебную нагрузку для школьников

Фото: iStock/hxdbzxy

Минпросвещения Российской Федерации установило пределы допустимой годовой учебной нагрузки для учащихся с первого по девятый классы. Об этом пишет РИА Новости.