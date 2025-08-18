Достижения.рф

Прокуратура проверит парк в Саратове, где «Кот ученый» смертельно придавил девочку

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Саратовской области @sarprok

Прокуратура Саратовской области проведет проверку исполнения требований законодательства на территории городского парка Саратова, где в результате падения деревянной скульптуры погибла девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Надзорный орган взял на контроль ход процессуальной проверки инцидента. Особое внимание будет уделено оценке действий уполномоченных органов и организаций, отвечающих за безопасность в парке.

Предварительно, трагедия произошла вечером 17 августа. В парке на годовалую девочку обрушилась декоративная деревянная статуя. Это случилось прямо на глазах у ее родителей. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 14 людей. Количество пострадавших составляет 149 человек.

Мария Моисеева

