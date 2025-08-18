На Камчатке четверо трудовых мигрантов похитили своего земляка

18 августа 2025, 02:10

На Камчатке четырех иностранцев арестовали за похищение ими своего соотечественника

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Четверо иностранных граждан похитили своего соотечественника на Камчатке. Их заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Петропавловска-Камчатского.





По данным следствия, вечером 13 августа 2025 года группа из четырех иностранцев, действуя по предварительному сговору, применила насилие и угрозы для захвата земляка. Злоумышленники затолкали потерпевшего в автомобиль, после перевезли его в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру дома на Садовом переулке.





«Обвиняемые продолжали незаконно удерживать потерпевшего до утра 14 августа 2025 года, пока потерпевший не совершил побег», — уточнили в суде.

«Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении пресс-службы.