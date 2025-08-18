На Камчатке четверо трудовых мигрантов похитили своего земляка
На Камчатке четырех иностранцев арестовали за похищение ими своего соотечественника
Четверо иностранных граждан похитили своего соотечественника на Камчатке. Их заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Петропавловска-Камчатского.
По данным следствия, вечером 13 августа 2025 года группа из четырех иностранцев, действуя по предварительному сговору, применила насилие и угрозы для захвата земляка. Злоумышленники затолкали потерпевшего в автомобиль, после перевезли его в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру дома на Садовом переулке.
«Обвиняемые продолжали незаконно удерживать потерпевшего до утра 14 августа 2025 года, пока потерпевший не совершил побег», — уточнили в суде.После этого подозреваемые были задержаны. Всем четверым трудовым мигрантам из Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
«Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении пресс-службы.Принимая решение о мере пресечения в виде ареста для обвиняемых, суд учел особую тяжесть инкриминируемого преступления, а также высокую вероятность того, что похитители попытаются скрыться от следствия или угрожать потерпевшему. Дополнительными факторами для подобного решения стали отсутствие постоянного места жительства у троих фигурантов, а также сведения об их личностях.