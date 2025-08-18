Достижения.рф

На Камчатке четверо трудовых мигрантов похитили своего земляка

На Камчатке четырех иностранцев арестовали за похищение ими своего соотечественника
Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Четверо иностранных граждан похитили своего соотечественника на Камчатке. Их заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Петропавловска-Камчатского.



По данным следствия, вечером 13 августа 2025 года группа из четырех иностранцев, действуя по предварительному сговору, применила насилие и угрозы для захвата земляка. Злоумышленники затолкали потерпевшего в автомобиль, после перевезли его в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру дома на Садовом переулке.

«Обвиняемые продолжали незаконно удерживать потерпевшего до утра 14 августа 2025 года, пока потерпевший не совершил побег», — уточнили в суде.
После этого подозреваемые были задержаны. Всем четверым трудовым мигрантам из Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении пресс-службы.
Принимая решение о мере пресечения в виде ареста для обвиняемых, суд учел особую тяжесть инкриминируемого преступления, а также высокую вероятность того, что похитители попытаются скрыться от следствия или угрожать потерпевшему. Дополнительными факторами для подобного решения стали отсутствие постоянного места жительства у троих фигурантов, а также сведения об их личностях.

