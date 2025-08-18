Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием со дня основания
Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) с 180-летним юбилеем. Видеообращение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что РГО внесло огромный вклад в развитие и укрепление страны, ее научные достижения и приумножение национального богатства.
«Дорогие друзья! Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества – одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны... Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен», — заявил Путин.По его словам, благодаря деятельности Русского географического общества РФ стала одним из лидеров в сбалансированном освоении и использование природных богатств, а также в формировании глобальных транспортных маршрутов.
Президент России выразил благодарность ученым, волонтерам, исследователям, путешественникам, краеведам, этнографам и поисковикам, участвующим в работе РГО. Он также отметил неразрывную связь истории общества и его великих достижений с судьбой Отечества.
«Ещё раз поздравляю всех членов и друзей РГО с днём рождения организации. Успехов вам во всех ваших начинаниях», — закончил поздравление Путин.