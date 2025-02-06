В подмосковном лесу нашли краснокнижный весенний гриб

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Гриб вида саркосома шаровидная, внесённый в Красную книгу России и Московской области, нашли в лесу под Дмитровом. Он вырос на два месяца раньше обычного из-за аномально тёплой зимы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Саркосома шаровидная встречается на территории России в европейской части и в Сибири. В Подмосковье эти грибы находили в Дмитровском, Можайском и Одинцовском округах. Саркосома шаровидная растёт на почве и подстилке в старых хвойных и смешанных лесах. Плодовые тела саркосомы образуются в апреле-мае», — говорится в сообщении.Саркосома — это несъедобный гриб, однако в народе считается, что он обладает некими лечебными свойствами. Научных подтверждений этому нет, и проверять лечебные свойства гриба на практике не рекомендуется, потому что сбор краснокнижных видов наказывается штрафами.
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Лев Каштанов