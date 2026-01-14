Россиянам назвали худший месяц для поиска работы

14 января 2026, 17:12

Маркетолог Андреева: январь является худшим месяцем для поиска работы

Фото: Медиасток.рф

Январь считается самым трудным месяцем для трудоустройства из-за повышенной конкуренции и ужесточения требований со стороны компаний. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга и PR компании «Адвирос» Мария Андреева.





По ее словам, с ноября 2025 года на рынке заметно снизилось число вакансий, поскольку стратегия бизнеса сместилась с внешнего найма на внутреннюю оптимизацию. Так происходит обучение своих сотрудников и перераспределение задач между ними.



Тем не менее эксперт посоветовала не откладывать поиск работы, если нынешнее место не устраивает.





«Конкуренция будет только расти, особенно в таких сферах, как IT, маркетинг, PR, закупки и безопасность. Для успешного трудоустройства в текущих условиях необходимо проявлять гибкость, рассматривая варианты удаленной работы или частичной занятости, а также постоянно обновлять свои навыки. Ключевым требованием работодателей становится умение работать с искусственным интеллектом», — отметила Андреева в разговоре с «Известиями».

«Остальные не рассматривают такой возможности в ближайшем будущем. Кроме того, 31% опрошенных решили в 2026 году уделить внимание самообразованию — пройти курсы или освоить новое дело», — говорится в исследовании.