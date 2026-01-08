Стало известно о резком росте суммы алиментов на детей в 2026 году
С 2026 года изменится подход к учёту алиментов при назначении единого детского пособия. В ряде случаев сумма, которая будет засчитываться в доход семьи, может вырасти в несколько раз.
Как пояснила «Газете.Ru» руководитель юридического центра «НовиковаПартнеры» Ольга Новикова, расчёт будут вести не от МРОТ, а от среднемесячной номинальной зарплаты по экономике конкретного региона за предыдущий год.
По словам юриста, общий порядок уплаты алиментов не меняется, однако новая методика напрямую повлияет на то, какие минимальные алименты государство будет считать получаемыми. Сейчас, например, если родители не состоят в браке и алименты фактически не оформляли (или есть лишь устная договорённость), при оценке доходов могут учитываться минимальные выплаты — 25% от МРОТ.
В 2025 году это 5 610 рублей (при МРОТ 22 440 рублей). С 1 марта 2026 года вместо МРОТ будут брать региональный показатель средней номинальной зарплаты за предшествующий год, а доли останутся прежними: 1/4 на одного ребёнка, 1/3 на двоих и 1/2 на троих и более.
Новикова привела пример Краснодарского края: среднемесячная номинальная зарплата в регионе за 2024 год составляла 70 410 рублей. Значит, при одном ребёнке в доход заявителя по новым правилам засчитают 17 602,50 рубля алиментов в месяц.
Также она напомнила, что с 25 мая 2025 года работает электронный реестр ФССП, в который включают злостных неплательщиков — тех, кого привлекли к ответственности или объявили в розыск. Реестр открытый, и работодатели при трудоустройстве и заключении договоров ГПХ обязуются проверять кандидатов. Если выясняется, что человек должник, работодатель должен начать удержания алиментов.
Юрист отметила, что при нормальных отношениях между родителями самый быстрый и удобный вариант — нотариальное соглашение. Оно позволяет закрепить график платежей и при необходимости прописать индексацию. При этом без нотариуса такое соглашение юридической силы не имеет. Если договориться не получается, следует идти в суд.
Для обращения понадобятся: паспорт истца, свидетельство о рождении ребёнка (и документ об установлении отцовства, если брак не был зарегистрирован), свидетельство о браке или разводе (если есть), справка о составе семьи по месту проживания ребёнка, а также расчёт и обоснование требуемой суммы. Подать заявление можно мировому судье по месту жительства истца или ответчика.
В завершение Новикова подчеркнула, что любые неформальные устные договорённости с 2026 года могут оказаться невыгодными получателю алиментов при оформлении господдержки. Правовую определённость дают только нотариальное соглашение или судебное решение.
По её словам, система становится более прозрачной и автоматизированной, поэтому важно заранее разобраться в новых правилах, чтобы защитить интересы ребёнка.
