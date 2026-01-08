Стало известно о резком росте суммы алиментов на детей в 2026 году

08 января 2026, 11:37

Новикова: в некоторых случаях сумма алиментов на детей вырастет втрое в 2026-м

Фото: istockphoto/BrianAJackson

С 2026 года изменится подход к учёту алиментов при назначении единого детского пособия. В ряде случаев сумма, которая будет засчитываться в доход семьи, может вырасти в несколько раз.