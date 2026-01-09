Россиянам рассказали, как накопить на пенсию
Начинать формировать пенсионные накопления следует с первых шагов в трудовой деятельности, даже если это небольшие суммы. Такой подход помогает найти баланс между текущими тратами и долгосрочными целями, не ухудшая качество жизни. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
Финансовое планирование играет ключевую роль в решении этого вопроса. Оно включает учет доходов и расходов, анализ трат, отказ от ненужных услуг и регулярное откладывание денег.
По словам эксперта, даже небольшие регулярные накопления со временем могут превратиться в значительный капитал благодаря эффекту сложных процентов.
Руководитель НАПФ подчеркнул, что такие сбережения стоит рассматривать не как жертву, а как инвестицию в будущее и финансовую стабильность.
Эксперт отметил, что краткосрочные цели могут сочетаться с подготовкой к пенсии. Для этого Беляков посоветовал использовать диверсификацию инструментов: часть средств держать на накопительных счетах и депозитах для текущих нужд, а остальное направлять на долгосрочные пенсионные программы.
