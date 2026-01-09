Россиянам рассказали, как накопить на пенсию

09 января 2026, 11:15

Глава НАПФ Беляков посоветовал копить на пенсию с первой зарплаты

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Начинать формировать пенсионные накопления следует с первых шагов в трудовой деятельности, даже если это небольшие суммы. Такой подход помогает найти баланс между текущими тратами и долгосрочными целями, не ухудшая качество жизни. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.