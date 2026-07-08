Россиянам назвали идеальный возраст для счастливого брака

08 июля 2026, 18:33

Депутат Буцкая: счастливый брак возможен в любом возрасте

Фото: Istock/Виктор Высоцкий

Председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что счастливый брак возможен и в «серебряном» возрасте.





В беседе с NEWS.ru общественный деятель отметила, что в России существует множество случаев, когда люди старшего поколения находят друг друга и официально оформляют отношения.

«У нас сейчас много счастливых пар создаётся, в том числе в рамках программы долголетия. Это тоже счастливые люди. Если они встретили друг друга в «серебряном» возрасте и создали семью, это прекрасно. Но у нас есть физиологический возраст, когда лучше всего рожать детей. Не случайно в РФ даже имеется репродуктивная диспансеризация, которая направлена как на мужчин, так и на женщин», — заявила депутат.