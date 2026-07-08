В КГМУ планируют внедрить обучение на цифровых двойниках студентов
В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) планируют внедрить обучение студентов с использованием персональных цифровых двойников. Об этом на встрече с журналистами сообщил ректор вуза Айрат Фаррахов.
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой слова Фаррахова, не каждый пациент хочет, чтобы за его лечением наблюдала группа учащихся.
«Времена меняются. Пользуясь искусственным интеллектом, мы должны с первого курса предоставить студентам возможность моделировать и работать на своем цифровом двойнике», — заявил Айрат Закиевич.В университете уже применяют подобную практику на стоматологическом факультете: студенты сканируют свою челюсть и на полученной цифровой модели прорабатывают различные клинические ситуации и даже сдают экзамены.
Ректор подчеркнул, что ошибки на таком тренажере допустимы и даже полезны, поскольку они не наносят вреда реальным пациентам. КГМУ намерен распространить эту модель и на другие направления подготовки.
Фаррахов отметил, что задача вуза — не требовать от студентов механического заучивания всего материала, а дать им в руки современные инструменты, включая ИИ, которыми они смогут активно пользоваться в работе.