В КГМУ планируют внедрить обучение на цифровых двойниках студентов

08 июля 2026, 18:11

Фото: Istock/Sansert Sangsakawrat

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) планируют внедрить обучение студентов с использованием персональных цифровых двойников. Об этом на встрече с журналистами сообщил ректор вуза Айрат Фаррахов.





Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой слова Фаррахова, не каждый пациент хочет, чтобы за его лечением наблюдала группа учащихся.

«Времена меняются. Пользуясь искусственным интеллектом, мы должны с первого курса предоставить студентам возможность моделировать и работать на своем цифровом двойнике», — заявил Айрат Закиевич.