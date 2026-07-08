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В КГМУ планируют внедрить обучение на цифровых двойниках студентов

Фото: Istock/Sansert Sangsakawrat

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) планируют внедрить обучение студентов с использованием персональных цифровых двойников. Об этом на встрече с журналистами сообщил ректор вуза Айрат Фаррахов.



Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой слова Фаррахова, не каждый пациент хочет, чтобы за его лечением наблюдала группа учащихся.

«Времена меняются. Пользуясь искусственным интеллектом, мы должны с первого курса предоставить студентам возможность моделировать и работать на своем цифровом двойнике», — заявил Айрат Закиевич.
В университете уже применяют подобную практику на стоматологическом факультете: студенты сканируют свою челюсть и на полученной цифровой модели прорабатывают различные клинические ситуации и даже сдают экзамены.

Ректор подчеркнул, что ошибки на таком тренажере допустимы и даже полезны, поскольку они не наносят вреда реальным пациентам. КГМУ намерен распространить эту модель и на другие направления подготовки.

Фаррахов отметил, что задача вуза — не требовать от студентов механического заучивания всего материала, а дать им в руки современные инструменты, включая ИИ, которыми они смогут активно пользоваться в работе.
Ольга Щелокова

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