Москвичка родила 16-го ребёнка в День семьи, любви и верности
В столице женщина родила шестнадцатого ребёнка. Об этом информирует пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
Мальчик появился на свет в День семьи, любви и верности — 8 июля. В многодетной семье теперь растут девять сыновей и семь дочерей. Всего у пары стало 16 детей. Вес новорождённого составил 4 кг 200 г, рост — 56 см. Медики наблюдают за мамой и младенцем, оба чувствуют себя хорошо.
Своего первенца женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание подрастающего поколения государство ранее наградило её орденом «Материнская слава». Сейчас мать находится в роддоме под присмотром врачей.
Ранее стало известно, что в Москве и области 2,6 тысячи многодетных матерей вышли на пенсию досрочно. Отмечается, что возраст выхода на пенсионное обеспечение зависит от количества детей.
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