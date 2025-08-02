«Милана хочет стать популярной моделью»: Анастасия Костенко выложила фотосессию дочки и поделилась переживаниями о ее будущем

02 августа 2025, 04:25

Анастасия Костенко показала кадры фотосессии семилетней Миланы и раскрыла ее мечту

Анастасия Костенко с дочкой Миланой (Фото: Instagram* @kostenko.94)

Анастасия Костенко поделилась, что ее семилетняя дочь Милана мечтает стать моделью и блистать на съемках. Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о стремлении девочки к популярности, но призналась, что это вызывает у нее смешанные чувства. Анастасия также поделилась видео с фотосессии дочки.





Напомним, что Анастасия Костенко воспитывает с Дмитрием Тарасовым четверых детей — семилетнюю Милану, пятилетнюю Еву, трехлетнего Алексея и годовалого Ярослава. Пара обожает своих ребят и, несмотря на большую семью, не против расширить ее еще больше. Любящие родители признавались, что подумывают о новом ребенке.



Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми (Фото: Instagram* @kostenko.94)

Костенко часто делает посты о воспитании детей, рассказывает о сложностях и радостях материнства, а также о вкладе, который вносит в семейную идиллию муж. Так, например, вчера Анастасия поделилась в блоге, что Милана теперь увлечена не столько гимнастикой. Недавно она проявила желание участвовать в съемках.





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«Я всегда обещала поддерживать своих детей во всех начинаниях, но как быть, когда Милана заявляет, что хочет быть популярной и в свободное время участвовать в съемках? Тем более зная обратную сторону медали популярности и видя, насколько порой жесток виртуальный мир? Пока в жизни детей нет интернета и каждая поступающая информация проходит фильтрацию, но начнется школа и будет уже непросто», — поделилась беспокойством Анастасия.