«Милана хочет стать популярной моделью»: Анастасия Костенко выложила фотосессию дочки и поделилась переживаниями о ее будущем
Анастасия Костенко поделилась, что ее семилетняя дочь Милана мечтает стать моделью и блистать на съемках. Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о стремлении девочки к популярности, но призналась, что это вызывает у нее смешанные чувства. Анастасия также поделилась видео с фотосессии дочки.
Напомним, что Анастасия Костенко воспитывает с Дмитрием Тарасовым четверых детей — семилетнюю Милану, пятилетнюю Еву, трехлетнего Алексея и годовалого Ярослава. Пара обожает своих ребят и, несмотря на большую семью, не против расширить ее еще больше. Любящие родители признавались, что подумывают о новом ребенке.
Костенко часто делает посты о воспитании детей, рассказывает о сложностях и радостях материнства, а также о вкладе, который вносит в семейную идиллию муж. Так, например, вчера Анастасия поделилась в блоге, что Милана теперь увлечена не столько гимнастикой. Недавно она проявила желание участвовать в съемках.
«Я всегда обещала поддерживать своих детей во всех начинаниях, но как быть, когда Милана заявляет, что хочет быть популярной и в свободное время участвовать в съемках? Тем более зная обратную сторону медали популярности и видя, насколько порой жесток виртуальный мир? Пока в жизни детей нет интернета и каждая поступающая информация проходит фильтрацию, но начнется школа и будет уже непросто», — поделилась беспокойством Анастасия.Напомним, что Костенко говорит на основе личного опыта: она работала моделью и участвовала в конкурсе красоты, так что хорошо представляет, с какими трудностями придется столкнуться мечтающим о славе.
Однако «гасить» мечту Миланы она не собирается. Анастасия показала, насколько уверенно дочка держится перед камерой, как улыбается, как смело и весело позирует.
В конце поста она призналась, что рада любви Миланы к спорту, ведь он закаляет характер и дух. Костенко надеется, что сумеет быть достойной матери для своей старшей девочки. Ради этого она активно читает книги по материнству и прислушивается к советам более опытных людей.
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