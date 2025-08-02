«Теперь понимаете, почему эта марамойка закрыла свой рот»: Мондезир обрушился раскритиковал Ефременкову и выставил ее интимные фото

02 августа 2025, 02:40

Мондезир раскритиковал Ефременкову за плохое материнство и выложил ее интимные фото

Мондезир Свет-Амур (Фото: Instagram* @mon_desir________)

Мондезир Свет-Амур обрушился с критикой на Юлию Ефременкову и ее «защитников». Недовольный 35-летний отец выложил интимные фото Юлии, попутно обвиняя ее в плохом материнстве. Об этом пишет издание «StarHit».





Напомним, что несколько месяцев назад экс-участник «ДОМа-2» вновь пожаловался в соцсетях, что давно не видел своих маленьких сыновей. По его словам, Юлия Ефременкова препятствует их встречам и отказывается от его помощи.



В ответ Юлия заявила, что забота Мондезира ограничивается лишь постами в интернете. Это вызвало волну поддержки среди ее фанатов. Вместо поддержки Свет-Амур получил критику: люди стали упрекать его в безответственном поведении.





«Яжматери, брошенки и параноики! Фразы про настоящего мужчину, благородство и так далее оставьте при себе. Где вы были эти два года, когда изо рта этой гнилой недоноски на меня лилась грязь? Просто признайтесь, что вам нравятся скандалы. Вы же получаете от них удовольствие от этой фигни. Только, как крысы, сидите где-то в углу и с фейковых аккаунтов строчите! Ущербные!», — разозлился на онлайн-реакцию пользователей Мондезир.

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем (Фото: Instagram* @efremenkovvvva)



«Думаю, вы понимаете теперь, почему эта марамойка закрыла свой рот и не говорит про того наркомана. (...) А самый ужас в том, что после всего это «уважающее» себя существо пряталось с этим петухом, а вам рассказывало гусиные байки», — цитирует Мондезира «StarHit».