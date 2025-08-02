«Теперь понимаете, почему эта марамойка закрыла свой рот»: Мондезир обрушился раскритиковал Ефременкову и выставил ее интимные фото
Мондезир раскритиковал Ефременкову за плохое материнство и выложил ее интимные фото
Мондезир Свет-Амур обрушился с критикой на Юлию Ефременкову и ее «защитников». Недовольный 35-летний отец выложил интимные фото Юлии, попутно обвиняя ее в плохом материнстве. Об этом пишет издание «StarHit».
Напомним, что несколько месяцев назад экс-участник «ДОМа-2» вновь пожаловался в соцсетях, что давно не видел своих маленьких сыновей. По его словам, Юлия Ефременкова препятствует их встречам и отказывается от его помощи.
В ответ Юлия заявила, что забота Мондезира ограничивается лишь постами в интернете. Это вызвало волну поддержки среди ее фанатов. Вместо поддержки Свет-Амур получил критику: люди стали упрекать его в безответственном поведении.
«Яжматери, брошенки и параноики! Фразы про настоящего мужчину, благородство и так далее оставьте при себе. Где вы были эти два года, когда изо рта этой гнилой недоноски на меня лилась грязь? Просто признайтесь, что вам нравятся скандалы. Вы же получаете от них удовольствие от этой фигни. Только, как крысы, сидите где-то в углу и с фейковых аккаунтов строчите! Ущербные!», — разозлился на онлайн-реакцию пользователей Мондезир.Мондезир также припомнил прошлые отношения Ефременковой с мужчиной по имени Андрей, отбывавшим срок. По его словам, Юлия «приводила годовалых детей в наркоманский притон к зеку», а настоящему отцу увидеться с ними не давала. Это явно указывает на плохое материнство. Желая подтвердить свои слова, Свет-Амур опубликовал интимное фото Ефременковой и завершил тираду очередным оскорблением.
«Думаю, вы понимаете теперь, почему эта марамойка закрыла свой рот и не говорит про того наркомана. (...) А самый ужас в том, что после всего это «уважающее» себя существо пряталось с этим петухом, а вам рассказывало гусиные байки», — цитирует Мондезира «StarHit».
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В свое время Юлия признавалась, что рассталась с Андреем после измены. Она также объясняла, что он угрожал ей физической расправой. Однако ее отношения с Мондезиром были немногим лучше: в определенный момент Ефременкова обвинила партнера в домашнем насилии. Она показала снимки ссадин и проплешин, свидетельствующие о рукоприкладстве.
Напомним, что сейчас экс-участница знаменитой телестройки даже не допускает, что в будущем позволит Мондезиру увидеть детей.
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