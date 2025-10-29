Россиянам объяснили, как вычислить мошенников в период распродаж

29 октября 2025, 02:18

Негробова: Мошенников в интернете можно вычислить по опечаткам в адресе сайта

Фото: iStock/fizkes

Мошеннические сайты легко выявить период распродаж по нескольким характерным признакам. О том, на что следует обращать внимание, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Негробова.





Главный «тревожный звоночек», который указывает, что сайт является уловкой аферистов — это необычайно низкие цены. В этом случае следует проверить, есть ли опечатки в адресе сайта и присутствуют ли на нем все контактные данные.



Также следует обратить внимание на способы оплаты и убедиться, что они не слишком подозрительные.





«Не стоит переводить деньги за товар на электронные кошельки, прямым переводом и так далее», — уточнила Негробова.