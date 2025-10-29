Россиянам объяснили, как вычислить мошенников в период распродаж
Негробова: Мошенников в интернете можно вычислить по опечаткам в адресе сайта
Мошеннические сайты легко выявить период распродаж по нескольким характерным признакам. О том, на что следует обращать внимание, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Негробова.
Главный «тревожный звоночек», который указывает, что сайт является уловкой аферистов — это необычайно низкие цены. В этом случае следует проверить, есть ли опечатки в адресе сайта и присутствуют ли на нем все контактные данные.
Также следует обратить внимание на способы оплаты и убедиться, что они не слишком подозрительные.
«Не стоит переводить деньги за товар на электронные кошельки, прямым переводом и так далее», — уточнила Негробова.
Эксперт рекомендует избегать переходов по ссылкам из писем и мессенджеров, даже от знакомых отправителей. Важно никогда не торопиться. Негробова подчеркивает, что безопаснее упустить выгодную скидку, чем потерять все деньги.
Особую бдительность стоит проявлять во время крупных осенних распродаж. Одна из них «подвязана» ко Всемирному дню шоппинга «11.11» и уже стартовала на маркетплейсах.
Также покупателям следует быть осторожными во время «Черной пятницы». Распродажи в честь нее должны начаться 28 ноября.