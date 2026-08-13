Россиянам назвали ключевые финансовые ошибки перед выходом на пенсию

13 августа 2026, 09:01

Финансист Иванова: перед пенсией опасно не копить деньги

Фото: iStock/mars58

Генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова предупредила, что за 5–10 лет до завершения карьеры опасно рассчитывать исключительно на выплаты от государства. При зарплате в 100 тыс. рублей пенсионный доход может составить примерно 27 тыс. рублей, поэтому будущим пенсионерам стоит заранее формировать личный резерв.