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Россиянам назвали ключевые финансовые ошибки перед выходом на пенсию

Финансист Иванова: перед пенсией опасно не копить деньги
Фото: iStock/mars58

Генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова предупредила, что за 5–10 лет до завершения карьеры опасно рассчитывать исключительно на выплаты от государства. При зарплате в 100 тыс. рублей пенсионный доход может составить примерно 27 тыс. рублей, поэтому будущим пенсионерам стоит заранее формировать личный резерв.



В беседе с «Газетой.Ru» Иванова обратила внимание на риски неофициальной работы в предпенсионные годы. Зарплата «в конверте» не приносит пенсионных коэффициентов. Если человеку не хватит необходимого стажа, страховую пенсию ему не назначат, а социальную придется ждать еще пять лет.

Эксперт посоветовала за несколько лет до пенсии запросить на «Госуслугах» сведения из индивидуального лицевого счета. Их следует сопоставить с записями в трудовой книжке. Важно проверить персональные данные, стаж до 2002 года, службу в армии, периоды ухода за детьми или пожилыми родственниками, а также перечисление страховых взносов. Ошибки в документах и долги работодателя лучше устранить заранее.

Еще одним важным шагом Иванова назвала закрытие ипотеки и потребительских займов до ухода с работы. По ее словам, не стоит держать все сбережения наличными: инфляция постепенно снизит их покупательную способность. Вместе с тем крупные суммы перед пенсией рискованно направлять в активы с высокой волатильностью, поскольку времени на восстановление после просадки может не хватить.

Для создания дополнительного дохода можно использовать программу долгосрочных сбережений, отметила глава НПФ. По ее расчетам, 50-летний работник с зарплатой 80 тыс. рублей при ежемесячных взносах по 3 тыс. рублей способен к 60 годам собрать 1,2–1,5 млн рублей с учетом господдержки и инвестиционного результата. Такой капитал позволит получать в течение 15 лет дополнительно около 8–10 тыс. рублей ежемесячно.

Дарья Осипова

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