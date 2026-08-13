Россиянам назвали ключевые финансовые ошибки перед выходом на пенсию
Генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова предупредила, что за 5–10 лет до завершения карьеры опасно рассчитывать исключительно на выплаты от государства. При зарплате в 100 тыс. рублей пенсионный доход может составить примерно 27 тыс. рублей, поэтому будущим пенсионерам стоит заранее формировать личный резерв.
В беседе с «Газетой.Ru» Иванова обратила внимание на риски неофициальной работы в предпенсионные годы. Зарплата «в конверте» не приносит пенсионных коэффициентов. Если человеку не хватит необходимого стажа, страховую пенсию ему не назначат, а социальную придется ждать еще пять лет.
Эксперт посоветовала за несколько лет до пенсии запросить на «Госуслугах» сведения из индивидуального лицевого счета. Их следует сопоставить с записями в трудовой книжке. Важно проверить персональные данные, стаж до 2002 года, службу в армии, периоды ухода за детьми или пожилыми родственниками, а также перечисление страховых взносов. Ошибки в документах и долги работодателя лучше устранить заранее.
Еще одним важным шагом Иванова назвала закрытие ипотеки и потребительских займов до ухода с работы. По ее словам, не стоит держать все сбережения наличными: инфляция постепенно снизит их покупательную способность. Вместе с тем крупные суммы перед пенсией рискованно направлять в активы с высокой волатильностью, поскольку времени на восстановление после просадки может не хватить.
Для создания дополнительного дохода можно использовать программу долгосрочных сбережений, отметила глава НПФ. По ее расчетам, 50-летний работник с зарплатой 80 тыс. рублей при ежемесячных взносах по 3 тыс. рублей способен к 60 годам собрать 1,2–1,5 млн рублей с учетом господдержки и инвестиционного результата. Такой капитал позволит получать в течение 15 лет дополнительно около 8–10 тыс. рублей ежемесячно.
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