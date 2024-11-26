Штрафы за продажу табачной продукции детям увеличат до 2 млн рублей

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Продажа несовершеннолетним табачной продукции, кальянов и никотинсодержащих изделий может повлечь штрафы до 2 миллионов рублей для юридических лиц. Такие меры предусмотрены в законопроекте об усилении административной ответственности за нарушение правил торговли табачной продукцией, который находится в распоряжении ТАСС.
Документ предлагает внести изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Согласно новым поправкам, штраф для граждан за такие нарушения увеличится до 200–300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500–700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1,5–2 миллионов рублей.
В настоящее время штрафы значительно ниже: для граждан — от 40 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним и повышение штрафов за подобные нарушения. Инициатива подготовлена главами думских комитетов по экономической политике Максимом Топилиным и по молодежной политике Артемом Метелевым.
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В настоящее время штрафы значительно ниже: для граждан — от 40 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним и повышение штрафов за подобные нарушения. Инициатива подготовлена главами думских комитетов по экономической политике Максимом Топилиным и по молодежной политике Артемом Метелевым.
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Мария Моисеева