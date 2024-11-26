Штрафы за продажу табачной продукции детям увеличат до 2 млн рублей

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.