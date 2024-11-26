Скоро на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы

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Самый большой каток Москвы на ВДНХ начнет работать в штатном режиме 26 ноября, а праздничное открытие запланировано на 29 ноября, передает РИА Новости. Ранее запуск был перенесен с 22 ноября из-за аномально теплой погоды и сильных осадков.
Каток, который станет главным катком страны в сезоне 2024–2025 годов, расположен вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие».
Ледовая дорожка охватывает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а максимальное количество посетителей достигает 4,8 тысячи человек.
Рабочий график: с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Понедельник станет техническим днем.
Билеты можно приобрести на официальных сайтах катка и ВДНХ.
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Ледовая дорожка охватывает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а максимальное количество посетителей достигает 4,8 тысячи человек.
Рабочий график: с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Понедельник станет техническим днем.
Билеты можно приобрести на официальных сайтах катка и ВДНХ.
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Мария Моисеева