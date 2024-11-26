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Скоро на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы

Самый большой каток Москвы на ВДНХ заработает с 26 ноября
Фото: iStock/Magic cinema

Фото: iStock/Magic cinema

Самый большой каток Москвы на ВДНХ начнет работать в штатном режиме 26 ноября, а праздничное открытие запланировано на 29 ноября, передает РИА Новости. Ранее запуск был перенесен с 22 ноября из-за аномально теплой погоды и сильных осадков.
Каток, который станет главным катком страны в сезоне 2024–2025 годов, расположен вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие».

Ледовая дорожка охватывает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а максимальное количество посетителей достигает 4,8 тысячи человек.



Рабочий график: с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Понедельник станет техническим днем.

Билеты можно приобрести на официальных сайтах катка и ВДНХ.

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#зима
Россиянам сказали, кому повысят пенсии в декабре
Юрист Виноградов: прибавку получат пенсионеры старше 80 лет и инвалиды
26 ноября 2024, 02:57

Фото: iStock/Inside Creative House

В декабре 2024 года некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышенные выплаты, несмотря на завершение основных индексаций. Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает «Прайм». Пенсии увеличатся для граждан, достигших 80 лет в ноябре, а также для инвалидов первой группы.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Дополнительная сумма составит 8134,88 рубля, и итоговая выплата достигнет 16 269,76 рубля.

Для инвалидов первой группы фиксированная часть пенсии также удваивается. Однако если инвалид первой группы достигает 80 лет, повышение назначается только один раз.

Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, без необходимости подачи заявлений. В случае совпадения выплатных дней с праздничными пенсионеры получат выплаты за декабрь 2024 года и январь 2025 года одновременно. Январская выплата будет рассчитана с учетом индексации на 2025 год.

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Скоро на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы

В Ленинском округе выполнили программу модернизации детских площадок

Штрафы за продажу табачной продукции детям увеличат до 2 млн рублей
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#выплаты
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#фонд
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Штрафы за продажу табачной продукции детям увеличат до 2 млн рублей
26 ноября 2024, 01:20

Фото: iStock/AndreyPopov

Продажа несовершеннолетним табачной продукции, кальянов и никотинсодержащих изделий может повлечь штрафы до 2 миллионов рублей для юридических лиц. Такие меры предусмотрены в законопроекте об усилении административной ответственности за нарушение правил торговли табачной продукцией, который находится в распоряжении ТАСС.
Документ предлагает внести изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Согласно новым поправкам, штраф для граждан за такие нарушения увеличится до 200–300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500–700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1,5–2 миллионов рублей.

В настоящее время штрафы значительно ниже: для граждан — от 40 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним и повышение штрафов за подобные нарушения. Инициатива подготовлена главами думских комитетов по экономической политике Максимом Топилиным и по молодежной политике Артемом Метелевым.

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Сбербанк продолжит принимать заявки по семейной ипотеке в штатном режиме
Сбербанк продолжит принимать заявки на «Семейную ипотеку», хотя лимит исчерпан
26 ноября 2024, 00:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк продолжает принимать заявки на участие в программе «Семейная ипотека», несмотря на исчерпание текущего лимита, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Заявки можно подать в офисах банка или через онлайн-сервис «Домклик».

Заключение сделок будет возможно после выделения нового лимита Правительством РФ, либо при освобождении слотов из-за отмены или переноса других сделок. О любых изменениях банк обязуется оперативно информировать клиентов.

Ранее, в октябре, Сбербанк уже приостанавливал оформление сделок по программе из-за исчерпания лимита. Однако с 15 ноября банк возобновил сделки по «Семейной ипотеке» и программе «Ипотека для ИТ».

В пресс-службе подчеркнули, что заявки обрабатываются в штатном режиме, и клиенты могут рассчитывать на своевременное оформление.

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#рф
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Украинцы массово возвращаются в вошедшие в состав России регионы
25 ноября 2024, 21:39

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Значительная часть украинцев, которые покинули вошедшие в состав России территории после начала конфликта, теперь хотят вернуться назад. Об этом сообщает украинское издание «Страна», пообщавшееся с жителями.
Отмечается, что таких людей достаточно много, однако не все намерены оставаться жить в регионах. Так, например, некоторые планируют оформить право собственности на недвижимость по законам России, продать его, после чего вернуться жить на Украину или в Европу. Жители, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, намерены подать документы на компенсацию.

Как пишет издание, украинцы хотят продать своё жильё, поскольку в некоторых районах, например в Мариуполе, цены на жильё стремительно растут. В настоящее время недвижимость стоит в два раза дороже, чем до начала конфликта.

Другие украинцы, которые не смогли устроить жизнь в Европе или на Украине, хотят вернуться на родину. Многие из них скучают по дому. Также, в частности, мариупольцев к переселению подталкивает постепенное восстановление города Россией.

Также в новые регионы стремятся пенсионеры, которые в дополнение к украинскому хотят получить российское гражданство, чтобы получать двойную пенсию.

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Москвичи выберут имя детёнышу краснокнижной гиены из зоопарка
25 ноября 2024, 21:21

Фото: iStock/ BrianaPhotography

Жители столицы России выберут имя детёнышу краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка — недавно ему исполнилось четыре месяца, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование», — сообщалось в публикации.

Малыш появился на свет летом. Он весит уже более семи килограммов, хотя ещё совсем юн. Детёныш гиены весьма активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает ухаживающих за ним зоологов.

Бурые гиены обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. Впервые представители данного вида появились в Московском зоопарке в 2023 году.

В настоящий момент проходит голосование по выбору имен для трех детенышей краснокнижного малайского медведя, один из которых уже прибыл в зоопарк. Два других малыша скоро приедут в Москву.

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В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными
25 ноября 2024, 21:09

Фото: iStock/Osobystist

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после получения отзыва правительства законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

По тексту законопроекта, предлагается внести дополнения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, добавив в него статью о пропаганде жестокого обращения с животными.

Из инициативы следует, что за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям гражданам будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч с конфискацией предмета административного нарушения. Также за такие действия может грозить административный арест на срок до 15 суток. При этом, штраф для должностных лиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей также с конфискацией.

Также законопроектом будет установлена административная ответственность за производство, демонстрацию и распространение различного контента с такой риторикой, в том числе в Интернет-пространстве.

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#животные
#россия
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Стилист Сафарова раскрыла, как создать образ для новогоднего корпоратива
Стилист Сафарова рекомендовала ориентироваться на место проведения корпоратива
25 ноября 2024, 20:49

Фото: iStock/shironosov

Стилист Селена Сафарова заявила, что при создании образа для новогоднего корпоратива необходимо исходить из того, где будет проводится празднество.
Так, если отмечать корпоратив планируется в офисе, рекомендуется выбирать более сдержанный, но стильный образ, для ресторана же может подойти и более раскованный стиль.

«Часто мы забываем о вещах, которые давно не носили, но они могут стать основой для нового наряда. Проведите время, осматривая одежду, и спросите себя, какие вещи вызывают у вас положительные эмоции, какую одежду вы не носите и почему. Этот анализ поможет понять, какие элементы вашего гардероба можно использовать для составления наряда», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Сафарова.

А до этого россиянкам дали рекомендации, какой маникюр сделать на Новый год Змеи 2025. Как пишет Общественная Служба Новостей, на этот праздник весьма актуальны будут все оттенки зелёного, классический белый цвет, красный цвет, торжественные золотой и серебряный, натуральные землистые тона, а также сдержанные нюдовые оттенки.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» также рассказывала про тренды 2025 года и советовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

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#новый год
#стилист
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#корпоратив
#эмоции
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В России может появиться алкоголь под торговой маркой «Орешник»
Заявка на регистрацию товарного знака «Орешник» поступила в Роспатент
25 ноября 2024, 20:47

Фото: iStock/VadimZakirov

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заявка на регистрацию этого товарного знака поступила в ведомство 22 ноября. В перечне товаров и услуг, которые будут брендированы этим знаком, указана алкогольная продукция, в частности, водка, вино, виски , ликёры и прочие напитки.

Заявителем в документе числится Максим Гончарук.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Новокузнецка хочет назвать своего возможного 15-го ребёнка Орешником или Орешницей, если родится девочка. Глава семьи назвал это жестом патриотизма и уважения к президенту России Владимиру Путину.

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#напитки
#продукция
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Кажетта Ахметжанова раскрыла, что ожидает россиян в 2025-2026 годах
Кажетта Ахметжанова спрогнозировала великий переход
25 ноября 2024, 20:24

Фото: iStock/Mariya Borisova

Финалистка 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что в 2025-2026 годах людей как в нашей стране, так и по всему миру ждёт глобальный переход, который коснётся не только повседневной жизни, но и всей планеты.
«2025–2026 год — это годы великого перехода. Сто лет назад происходил такой же цикл, который сейчас завершается. Сейчас начинается новый цикл. Это переход из одного периода в другой — в эпоху изобилия. 2025 год — год Змеи, а она символизирует достаток. Но вместе с благами приходят и испытания. Земля в этот период будет забирать своё. Это может проявляться в засухах, наводнениях или других природных явлениях. Но всё это лишь подготовка к новому «золотому времени», — поделилась экстрасенс беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее участник шоу «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впал в уныние после финала «Битвы сильнейших».

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