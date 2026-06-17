Россиянам назвали лучшее место для мойки машины

17 июня 2026, 22:35

Юрист Соловьев предостерег автолюбителей от мытья машины во дворе дома

Фото: iStock/Daria Vorontsova

Мыть автомобиль во дворе многоквартирного дома, а также в лесу, на озере или у реки нельзя, поскольку эти действия нарушают экологическое законодательство. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.





Он добавил, что машину также нельзя мыть на дорогах, поскольку существует ответственность за загрязнение автомобильных дорог. За это предусмотрены серьезные штрафы.





«Что касается своего участка. Если вы не применяете химию, моете водой, и сток не льется на общественную территорию, то формально это не запрещено. То есть без химии. Мы понимаем, что любая агрессивная химия также будет наносить ущерб экологии», — уточнил юрист в разговоре с RT.