Россиянам назвали лучшее место для мойки машины
Юрист Соловьев предостерег автолюбителей от мытья машины во дворе дома
Мыть автомобиль во дворе многоквартирного дома, а также в лесу, на озере или у реки нельзя, поскольку эти действия нарушают экологическое законодательство. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он добавил, что машину также нельзя мыть на дорогах, поскольку существует ответственность за загрязнение автомобильных дорог. За это предусмотрены серьезные штрафы.
«Что касается своего участка. Если вы не применяете химию, моете водой, и сток не льется на общественную территорию, то формально это не запрещено. То есть без химии. Мы понимаем, что любая агрессивная химия также будет наносить ущерб экологии», — уточнил юрист в разговоре с RT.
Если соседи сфотографируют мойку авто с помощью химии и направят соответствующую жалобу, то на основании этих материалов владельца привлекут к ответственности. Эксперт посоветовал россиянам мыть автомобиль на специализированных мойках.