Россиянам назвали лучшие месяцы для смены работы в 2026 году
HR-эксперт Лоикова: Февраль и октябрь являются лучшими месяцами для смены работы
Февраль и октябрь являются самыми удачными месяцами для поиска работы в 2026 году. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Она отметила, что на рынке труда пик сезона настал в январе и продолжится весь февраль. Во многих компаниях уже сформировали бюджеты и разработали планы развития, поэтому появились и новые вакансии.
«Кроме того, руководители вернулись из отпусков и готовы проводить собеседования. При этом многие сотрудники решили начать год на новом месте, после того как получили вознаграждения на прежнем. А тем более если премий не было. На их места теперь тоже активно ищут кандидатов», — пояснила Лоикова в беседе с Москвой 24.
По ее словам, результативными для поиска новой работы могут стать март и апрель, но уже в мае активность на рынке труда начнет снижаться. Следующая волна поиска кандидатов начнется в сентябре и октябре. Эксперт посоветовала начать изучать вакансии в конце августа, чтобы в первый месяц осени выйти на активную стадию собеседований.
Тем временем клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT, что знания и особенности людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) могут стать их суперсилой в некоторых профессиях.
«У людей с РАС есть очень сильные стороны, которые могут стать преимуществом в профессии. Особенно это касается аналитической работы, программирования, тестирования программного обеспечения, кибербезопасности», — уточнила специалист.
Абравитова добавила, что такие люди легко смогут проявить себя в науке и инженерии, поскольку они обладают суперконцентрацией внимания и видят логические закономерности.
Кроме того, людям с РАС подходят должности архивистов, библиотекарей, бухгалтеров, веб-дизайнеров и логистов, заключила эксперт.