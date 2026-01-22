Россиянам назвали лучшие месяцы для смены работы в 2026 году

22 января 2026, 16:30

HR-эксперт Лоикова: Февраль и октябрь являются лучшими месяцами для смены работы

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Февраль и октябрь являются самыми удачными месяцами для поиска работы в 2026 году. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Она отметила, что на рынке труда пик сезона настал в январе и продолжится весь февраль. Во многих компаниях уже сформировали бюджеты и разработали планы развития, поэтому появились и новые вакансии.





«Кроме того, руководители вернулись из отпусков и готовы проводить собеседования. При этом многие сотрудники решили начать год на новом месте, после того как получили вознаграждения на прежнем. А тем более если премий не было. На их места теперь тоже активно ищут кандидатов», — пояснила Лоикова в беседе с Москвой 24.

