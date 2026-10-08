Россиянам назвали лучшие направления для новогодних путешествий в 2026 году

08 октября 2026, 14:26

Аналитик Абасов: Вологда и Нижний Новгород — лучшие направления на Новый год

Фото: Istock/Natalia Sharygina

Руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов посоветовал россиянам обратить внимание на Вологду, Мурманск и Нижний Новгород при выборе новогодних направлений.





В беседе с изданием «Абзац» Абасов отметил, что Вологда стала Новогодней столицей 2027 года. Брони там уже выросли на 38–41%.

«Мурманск — это полярная ночь и северное сияние. Для наблюдения оборудованы шесть площадок без засветки. Ночь стоит 6 200 рублей. Сияние зависит от погоды, поэтому выбирайте программу, которая интересна и без него. В Поволжье я бы выделил Нижний Новгород. Спрос на размещение вырос на 21%, город вошёл в топ-10 новогодних направлений», — подчеркнул эксперт.