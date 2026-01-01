В России вырос размер МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года будет равен 27 093 рублям. Об этом говорится в федеральном законе, пишет РИА Новости.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. В 2025 году минимальный размер оплаты труда достиг отметки в 22 440 рублей, увеличившись на 16,6 процента по сравнению с предыдущим, 2024 годом.
Повышение МРОТ приведёт к росту заработной платы для около 4,6 миллионов работников. Также стоит отметить, что в 2026 году МРОТ будет примерно на треть выше прожиточного минимума в России, который на текущий момент составляет 18 939 рублей.
