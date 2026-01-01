В России вырос размер МРОТ

01 января 2026, 07:14

С 1 января МРОТ вырастет до 27 093 рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года будет равен 27 093 рублям. Об этом говорится в федеральном законе, пишет РИА Новости.