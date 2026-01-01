Достижения.рф

Россияне смогут поставить новую добровольную отметку в паспорт

ФНС: с 2026 года в паспортах россиян можно указать номер из ЕРН
Фото: iStock/Pavel Starikov

Россияне с 2026 года смогут по желанию поставить в паспорт новую отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. Об этом говорится в приказе ФНС России, который вступил в силу с 1 января.



Согласно документу, специальная отметка будет ставиться в виде штампа налоговой службы и включать уникальный цифровой код, присвоенный гражданину при внесении его информации в Единую федеральную систему данных о населении.

Получение этой отметки является добровольным и осуществляется по инициативе самого гражданина. В ФНС подчеркнули, что эта услуга будет предоставляться бесплатно.

С 1 января из паспортов граждан Российской Федерации будет исключено проставление отметки об ИНН. В налоговом ведомстве объяснили, что внедрение нового идентификатора облегчит процесс подтверждения личности и данных при обращении за государственными услугами, социальными выплатами и льготами, а также при оформлении имущественных прав.

Екатерина Коршунова

