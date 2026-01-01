Россияне смогут поставить новую добровольную отметку в паспорт

01 января 2026, 09:25

ФНС: с 2026 года в паспортах россиян можно указать номер из ЕРН

Фото: iStock/Pavel Starikov

Россияне с 2026 года смогут по желанию поставить в паспорт новую отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. Об этом говорится в приказе ФНС России, который вступил в силу с 1 января.