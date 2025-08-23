Россиянам назвали максимальный срок больничного
Эксперт Митрофанова: больничный не может длиться более 12 месяцев
Человек может находиться на больничном не более 12 месяцев, при этом ему придётся проходить врачебную комиссию каждые 15 дней. Об этом рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.
Она отметила, что лечащий врач может выписать больничный не более чем на 15 дней, а фельдшер или стоматолог — на 10.
«Если за это время сотрудник не пойдет на поправку, ему придется проходить врачебную комиссию, которая будет принимать решение о наличии оснований для продления больничного листа», — рассказала Митрофанова «Москве 24».
Она уточнила, что максимальный срок больничного составляет 12 месяцев при заболевании туберкулёзом и 10 месяцев во всех остальных случаях. При этом для продления больничного придётся проходить врачебную комиссию каждые 15 дней.
По словам Митрофановой, при простудных заболеваниях чаще всего больничный выдают на 5–7 дней при. Однако стоматолог может дать больничный на один-два дня, например, после удаления зуба.
