Россиянам назвали максимальный срок больничного

23 августа 2025, 13:00

Эксперт Митрофанова: больничный не может длиться более 12 месяцев

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Человек может находиться на больничном не более 12 месяцев, при этом ему придётся проходить врачебную комиссию каждые 15 дней. Об этом рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.





Она отметила, что лечащий врач может выписать больничный не более чем на 15 дней, а фельдшер или стоматолог — на 10.





«Если за это время сотрудник не пойдет на поправку, ему придется проходить врачебную комиссию, которая будет принимать решение о наличии оснований для продления больничного листа», — рассказала Митрофанова «Москве 24».

