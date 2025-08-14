Россиянам назвали минимальную стоимость букета к 1 сентября
Флорист Сафронова: минимальная цена букета к 1 сентября составит 1,5 тыс. рублей
За букет к 1 сентября в 2025 году придётся заплатить не менее полутора тысяч рублей. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
За эти деньги можно получить небольшой букет из хризантем или из коротких роз, отметила эксперт. Она добавила, что цены на цветы поднимутся за неделю до начала учебного года.
«Для первоклассника 1 сентября — особенный день, поэтому советую все же купить ему отдельный букет. При этом он должен быть не тяжелее килограмма, в идеале граммов 500–600, чтобы малыш не мучился с ним всю линейку», — сказала Сафронова «Москве 24».
Она также посоветовала выбирать цветы без сильного аромата, который будет раздражать сначала ребёнка, а потом учителя. Лучше всего, по словам специалиста, покупать хризантемы, которые не сильно пахнут и долго стоят.
В свою очередь председатель всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин заявил «Известиям», что школьные сборы не являются законными, если инициатором не выступают сами родители и деньги собираются на внеклассную деятельность.
«Всё, что связано со школой, — покупка канцелярии, рабочих тетрадей — это индивидуальная обязанность каждого родителя. Но за всё остальное — охрану, уборку, хозяйственные расходы — должна отвечать школа за счет бюджетных средств», — пояснил Панин.
По его словам, бюджеты школ предусматривают данные расходы, а дополнительные сборы средств с родителей являются преступлением.
При столкновении с требованием сдать деньги эксперт посоветовал родителям написать заявление на имя директора. Если проблема не решится, то тогда уже стоит обратиться в органы управления образованием муниципального или регионального уровня.