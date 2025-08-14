Россиянам назвали минимальную стоимость букета к 1 сентября

14 августа 2025, 16:47

Флорист Сафронова: минимальная цена букета к 1 сентября составит 1,5 тыс. рублей

Фото: iStock/chasdesign

За букет к 1 сентября в 2025 году придётся заплатить не менее полутора тысяч рублей. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.





За эти деньги можно получить небольшой букет из хризантем или из коротких роз, отметила эксперт. Она добавила, что цены на цветы поднимутся за неделю до начала учебного года.





«Для первоклассника 1 сентября — особенный день, поэтому советую все же купить ему отдельный букет. При этом он должен быть не тяжелее килограмма, в идеале граммов 500–600, чтобы малыш не мучился с ним всю линейку», — сказала Сафронова «Москве 24».

«Всё, что связано со школой, — покупка канцелярии, рабочих тетрадей — это индивидуальная обязанность каждого родителя. Но за всё остальное — охрану, уборку, хозяйственные расходы — должна отвечать школа за счет бюджетных средств», — пояснил Панин.