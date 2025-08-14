Подмосковный врач назвал идеальный вес рюкзака для первоклашек и старшеклассников

14 августа 2025, 10:00

Родителям при подборе ёмкостей для учебников и канцтоваров для первоклассников стоит отдать предпочтение не ранцам и портфелям, а школьным рюкзакам.





Такой совет дал в беседе с «Радио 1» врач-травматолог-ортопед поликлиники №9 Пушкинской больницы им. В. Н. Розанова Геннадий Гордеев.



«Сейчас в России готовится ГОСТ, требующий определённых стандартов от изделий, которыми будут пользоваться наши первоклассники, да и вообще ученики младших классов, чтобы они могли посещать учебные заведения без какого-либо вреда для здоровья. В этот стандарт входят и требования к портфелям. Но предпочтение следует всё же отдавать рюкзакам, а не портфелям и ранцам. Суммарный вес рюкзака со всем содержимым не должен превышать полутора килограммов. А сам он должен быть не тяжелее 700 граммов, для старшеклассников – не более килограмма без учёта дополнительных элементов», – сказал Гордеев

«Желательно, чтобы ремни были плоскими, с мягкими, адаптированными прокладками или вставками. Материалы должны быть лёгкими, прочными и устойчивыми к износу и к воздействию пота. На рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы, если школьнику придётся переходить автомагистраль по пешеходному переходу или ходить по улице в вечернее время, особенно в осенне-зимний и весенний период. Они должны быть видны водителям проезжающих автомобилям. Это основное и главное», – отметил эксперт.