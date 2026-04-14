Россиянам назвали навыки, которые нужно развивать для успешного трудоустройства

14 апреля 2026, 14:31

HR-эксперт Лоикова: Навыки работы с ИИ помогут устроиться на хорошую работу

Развитие некоторых навыков, а также знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности помогут устроиться на хорошую работу в 2026 году. Так считает независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





По ее словам, на сегодняшний день работодателей мало интересует, что написано в дипломе кандидата. Основное внимание уделяется реальным навыкам. Помочь найти хорошую и перспективную работу поможет аудит требований.





«Советую подобрать на крупных платформах по поиску работы примерно 20 вакансий, на которые хотелось бы претендовать хотя бы через год. Затем важно выбрать из них два самых часто встречающихся жестких навыка, то есть конкретные профессиональные знания и умения. Плюс два мягких — универсальные личностные качества, например стрессоустойчивость», — отметила Лоикова в разговоре с Москвой 24.