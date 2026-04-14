Россиянам назвали навыки, которые нужно развивать для успешного трудоустройства
HR-эксперт Лоикова: Навыки работы с ИИ помогут устроиться на хорошую работу
Развитие некоторых навыков, а также знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности помогут устроиться на хорошую работу в 2026 году. Так считает независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее словам, на сегодняшний день работодателей мало интересует, что написано в дипломе кандидата. Основное внимание уделяется реальным навыкам. Помочь найти хорошую и перспективную работу поможет аудит требований.
«Советую подобрать на крупных платформах по поиску работы примерно 20 вакансий, на которые хотелось бы претендовать хотя бы через год. Затем важно выбрать из них два самых часто встречающихся жестких навыка, то есть конкретные профессиональные знания и умения. Плюс два мягких — универсальные личностные качества, например стрессоустойчивость», — отметила Лоикова в разговоре с Москвой 24.
Далее эти качества необходимо развивать. Эксперт уточнила, что чаще всего в 2026 году работодатели требуют навыки работы с искусственным интеллектом. Необходимо иметь хотя бы базовые знания: писать простые промты, обрабатывать данные, генерировать идеи, проверять результаты. Это важно для аналитиков, маркетологов, логистов, бухгалтеров, финансистов и HR-менеджеров.
Кроме того, трендовым навыком является кибербезопасность, поскольку современные работники должны знать, как не подхватить вирус, распознать фишинг и безопасно работать с данными.