Пульмонолог предупредил о коварстве болезней легких

09 октября 2026, 12:01

Пульмонолог Наяр: Серьезные болезни легких долгое время протекают без кашля

Фото: iStock/Staras

При серьезных заболеваниях легких кашля может не быть вплоть до того момента, когда болезнь уже значительно нарушит работу органа. Об этом сообщил врач-пульмонолог Сандип Наяр, пишет издание Times of India.