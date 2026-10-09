Пульмонолог предупредил о коварстве болезней легких
При серьезных заболеваниях легких кашля может не быть вплоть до того момента, когда болезнь уже значительно нарушит работу органа. Об этом сообщил врач-пульмонолог Сандип Наяр, пишет издание Times of India.
Специалист подчеркнул, что болезни легких особенно опасны тем, что на ранних этапах протекают практически бессимптомно. Хроническая обструктивная болезнь легких, идиопатический легочный фиброз и астма на начальных стадиях могут проявляться не кашлем, а постоянной усталостью, одышкой при обычных нагрузках, ощущением сдавленности в груди, поверхностным дыханием и отеками ног.
По словам Наяра, даже при нарастании симптомов люди часто игнорируют их. Например, одышку при подъеме по лестнице или ходьбе нередко списывают на возраст, избыточный вес или недостаточную физическую подготовку. Эксперт предупредил, что постепенное снижение выносливости является наиболее частым ранним признаком ухудшения функции легких. При сохранении необычной одышки или усталости в течение двух-трех недель Наяр рекомендовал обратиться к врачу или пульмонологу и пройти спирометрию.
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