Россиянам назвали неочевидный продукт, улучшающий потенцию

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В эфире программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали продукт, который способен улучшить потенцию.
Специалисты рекомендовали мужчинам употреблять сельдь. Этот вид рыбы имеет большое количество витамина D, который отвечает за уровень тестостерона в мужском организме.
Кроме того, рыба – источник важного элемента омега-3. Это вещество позволяет сохранить качество сосудов, которые оказывают немалое влияние на эрекцию.
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Анастасия Хохлова