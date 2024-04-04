Как «Виагра»: врач назвал сок, который повышает потенцию у мужчин

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Березовый сок является одним из самых натуральных и полезных природных напитков. Сок берёзы содержит множество витаминов, минералов и других питательных веществ. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.
«Березовый сок это благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников» — отметил врач.Кроме того, берёзовый сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом и помогает вывести токсины и избыточные соли из организма.
Врач заявил, что крайне полезно будет пить березовый сок во время поста, чтобы поддержать здоровье. Он также указал на полезность этого продукта для беременных женщин и людей, страдающих от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений. Главное — соблюдать меру.
«Употребляйте утром, натощак, по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — посоветовал Кутушов.Также березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкусовых качеств. Врач порекомендовал пить сок курсами по 1-2 месяца, с перерывами.
В заключении Кутушов предупредил, что перед употреблением березового сока, особенно в больших количествах, стоит проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.
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