Как «Виагра»: врач назвал сок, который повышает потенцию у мужчин

31-летняя женщина поступила в сосудистый центр Ступинской больницы с нарушением двигательной функции, речи и с искривлённой улыбкой, врачи диагностировали у пациентки ишемический инсульт и сумели её спасти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.