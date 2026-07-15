Россиянам назвали неожиданный напиток, который спасает в летнюю жару

15 июля 2026, 12:02

Менеджер Киричек: томатный сок утоляет жажду и восполняет микроэлементы

Фото: Istock/Irina Khabarova

В летнюю жару томатный сок утоляет жажду и восполняет потерю микроэлементов из-за потоотделения. Об этом рассказала категорийный менеджер «Пиканты» Анна Киричек.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что выжимка из томатов совмещает свойства напитка и полноценного продукта.

«Благодаря содержанию пищевых волокон, органических кислот и витаминов он не только освежает, но и придаёт силы, а также помогает контролировать чувство голода в жаркую погоду. Особую ценность напитку придаёт наличие ликопина — мощного антиоксиданта, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и защищает клетки от окисления», — пояснила эксперт.