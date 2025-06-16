Россиянам назвали новые правила расчета среднего заработка в России

16 июня 2025, 03:50

Правительство РФ утвердило новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября

Фото: iStock/Chalirmpoj Pimpisarn

С 1 сентября в России вводятся новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Согласно документам правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости, средний месячный заработок будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.





Новые правила вступают в силу 1 сентября текущего года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.





«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — цитирует РИА Новости документы правительства.