Россиянам назвали новые правила расчета среднего заработка в России
Правительство РФ утвердило новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября
С 1 сентября в России вводятся новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Согласно документам правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости, средний месячный заработок будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.
Новые правила вступают в силу 1 сентября текущего года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — цитирует РИА Новости документы правительства.Для случаев с суммированным учетом рабочего времени за длительный период будет осуществляться следующий образом: средний заработок определят путем умножения среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце.