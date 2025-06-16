«Колян, у тебя будет одна попытка»: Бородина и Сердюков раскрыли планы по рождению ребенка
Бородина поделилась планами родить от Сердюкова и раскрыла, что у них возможна тройня
Ксения Бородина и Николай Сердюков обсудили планы по рождению ребенка в шоу «Сокровища императора». Ведущая мечтает о сыне, но опасается тройни из-за генов мужа, а он хочет дочь.
Недавно поженившиеся Ксения Бородина и Николай Сердюков, участвуя в шоу за приз в 11 миллионов рублей, поделились мечтами о будущем. Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян предложили подумать, на что победители хотели бы потратить выигрыш.
Николай рассказал, что думает о расширении жилья для возможного ребенка.
«У нас много впереди. Нам нужно расширяться. Если будет ребенок, нужно будет еще что-то строить. (...) Я безумно хочу еще дочь одну. У меня есть маленькая дочь, ей шесть лет. (...) Люблю (ее) больше всего в жизни», — признался он.Ксения же заявила, что хочет сына. Но она сильно переживает, что у них может родиться сразу несколько детей — двойня или тройня. Телеведущая напомнила, что Николай сам является тройняшкой, поэтому генетическая предрасположенность к подобному есть.
На предложение «попытаться несколько раз», если уж хочется детей разного пола, влюбленные дали отрицательный ответ.
«Ксюша мне сразу сказала: "Если у нас получатся дети, Колян, у тебя будет одна попытка"», — объяснил Сердюков, уточнив, что супруга не готова к повторным родам.Бородина, как и Николай, уже имеет детей. У нее две дочери от двух разных браков: 15-летняя Маруся родилась от бизнесмена Юрия Будагова, а папой 9-летней Теоны является предприниматель Курбан Омаров.
Ранее сообщалось, что телеведущая и ее муж выбыли из шоу «Сокровища императора». Ксения и Николай поблагодарили проект, его ведущих и участников, а также зрителей, которые болели за них.
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