«Колян, у тебя будет одна попытка»: Бородина и Сердюков раскрыли планы по рождению ребенка

16 июня 2025, 03:49

Бородина поделилась планами родить от Сердюкова и раскрыла, что у них возможна тройня

Ксения Бородина и Николай Сердюков ​(Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и Николай Сердюков обсудили планы по рождению ребенка в шоу «Сокровища императора». Ведущая мечтает о сыне, но опасается тройни из-за генов мужа, а он хочет дочь.





Недавно поженившиеся Ксения Бородина и Николай Сердюков, участвуя в шоу за приз в 11 миллионов рублей, поделились мечтами о будущем. Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян предложили подумать, на что победители хотели бы потратить выигрыш.



Николай рассказал, что думает о расширении жилья для возможного ребенка.



Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)



«У нас много впереди. Нам нужно расширяться. Если будет ребенок, нужно будет еще что-то строить. (...) Я безумно хочу еще дочь одну. У меня есть маленькая дочь, ей шесть лет. (...) Люблю (ее) больше всего в жизни», — признался он.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)



«Ксюша мне сразу сказала: "Если у нас получатся дети, Колян, у тебя будет одна попытка"», — объяснил Сердюков, уточнив, что супруга не готова к повторным родам.