«Вы не понимаете, это другое»: Поплавская объяснила расчетливое молчание Галкина* и Пугачевой после атак Израиля по Ирану
Поплавская раскрыла причину молчания Галкина* и Пугачевой после атак Израиля по Ирану
Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскрыла, почему Максим Галкин* и Алла Пугачева молчат об атаках Израиля на Иран. Пара покинувших Россию звезд громко заявляла о своей позиции касательно действий РФ, однако про Израиль не говорит ни слова, опасаясь последствий.
Поплавская в беседе с aif.ru объяснила, что Максим Галкин*, Алла Пугачева, Андрей Макаревич** и другие артисты, перебравшиеся из РФ в Израиль, молчат по одной и той же причине: им страшно. Осознают, какие будут последствия. Про Россию говорить можно что угодно — это безопасно, а с Израилем так не выйдет.
Благодаря такому отношению сразу становятся очевидны двойные стандарты уехавших звезд.
«Есть хорошая фраза: «это же другое». Или вспоминается фраза из анекдота «потому что это просто красиво». Все понимают, что одно дело вопить по поводу России, другое дело говорить что-то, находясь в Израиле. Понятно, что там как раз к этому отнесутся по-другому, поэтому там нужно молчать», — объяснила Поплавская aif.ru.Актриса предсказала, что вскоре те же знаменитости, которые «защищают» Израиль, скажут о нем много плохого — как только запакуют чемоданы и найдут, куда еще можно уехать. Из безопасного места им хватит «смелости» показывать свое недовольство.
«Уверена, что в ближайшие дни мы узнаем, как пакуются чемоданы, чтобы переехать», — заключила Поплавская.*Признан иностранным агентом на территории России
**Признан иностранным агентом на территории России
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