«Вы не понимаете, это другое»: Поплавская объяснила расчетливое молчание Галкина* и Пугачевой после атак Израиля по Ирану

16 июня 2025, 02:26

Поплавская раскрыла причину молчания Галкина* и Пугачевой после атак Израиля по Ирану

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram*** @maxgalkinru)

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскрыла, почему Максим Галкин* и Алла Пугачева молчат об атаках Израиля на Иран. Пара покинувших Россию звезд громко заявляла о своей позиции касательно действий РФ, однако про Израиль не говорит ни слова, опасаясь последствий.





Поплавская в беседе с aif.ru объяснила, что Максим Галкин*, Алла Пугачева, Андрей Макаревич** и другие артисты, перебравшиеся из РФ в Израиль, молчат по одной и той же причине: им страшно. Осознают, какие будут последствия. Про Россию говорить можно что угодно — это безопасно, а с Израилем так не выйдет.



Благодаря такому отношению сразу становятся очевидны двойные стандарты уехавших звезд.



Андрей Макаревич** (Фото: Instagram*** @makarevich_andrey_official)



«Есть хорошая фраза: «это же другое». Или вспоминается фраза из анекдота «потому что это просто красиво». Все понимают, что одно дело вопить по поводу России, другое дело говорить что-то, находясь в Израиле. Понятно, что там как раз к этому отнесутся по-другому, поэтому там нужно молчать», — объяснила Поплавская aif.ru.

«Уверена, что в ближайшие дни мы узнаем, как пакуются чемоданы, чтобы переехать», — заключила Поплавская.