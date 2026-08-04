Россиянам назвали новый способ накопить на квартиру
Доцент Щербаченко: жилищный вклад поможет россиянам накопить на квартиру
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что жилищный вклад позволит россиянам накопить средства на покупку квартиры.
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что новый целевой депозит планируют запустить с 1 января 2027 года. Он предназначен для сбережений на покупку недвижимости или строительство дома.
«Его основным преимуществом является значительное повышение страховой суммы до 10 млн рублей. Это даст возможность накопить на первоначальный взнос либо на саму квартиру. Можно не бояться, что данная сумма не защищена Агентством по страхованию вкладов», — подчеркнул доцент.Щербаченко отметил, что такой вклад дисциплинирует людей и помогает избежать трат на повседневные мелочи. Он добавил, что введение жилищных депозитов снижает количество импульсивных покупок.
По словам специалиста, договор можно расторгнуть досрочно без потери процентов, но не ранее чем через шесть месяцев. Возможность закрыть вклад через полтора года позволяет эффективно копить на жильё, не дожидаясь окончания срока.