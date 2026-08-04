Россиянам назвали новый способ накопить на квартиру

04 августа 2026, 11:11

Доцент Щербаченко: жилищный вклад поможет россиянам накопить на квартиру

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что жилищный вклад позволит россиянам накопить средства на покупку квартиры.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что новый целевой депозит планируют запустить с 1 января 2027 года. Он предназначен для сбережений на покупку недвижимости или строительство дома.

«Его основным преимуществом является значительное повышение страховой суммы до 10 млн рублей. Это даст возможность накопить на первоначальный взнос либо на саму квартиру. Можно не бояться, что данная сумма не защищена Агентством по страхованию вкладов», — подчеркнул доцент.