Сейсмолог предупредила об угрозе сильного землетрясения в Сочи

07 марта 2026, 08:24

РИА Новости: в Сочи в будущем может произойти сильное землетрясение

Фото: iStock/SteveCollender

Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о вероятности сильного землетрясения в обозримом будущем. Об этом рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.