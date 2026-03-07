Сейсмолог предупредила об угрозе сильного землетрясения в Сочи
Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о вероятности сильного землетрясения в обозримом будущем. Об этом рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
В пятницу в районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Эпицентр подземных толчков находился в море.
Зверева отметила, что на этой территории, согласно картам общего сейсмического районирования, возможны землетрясения до 7 баллов с периодичностью раз в сто лет. В прошлом веке здесь уже были подобные катаклизмы, поэтому в ближайшем будущем не исключена возможность сильного землетрясения.
Участившиеся в последние два года подземные толчки подтверждают это, добавила специалист. Однако, по словам Зверевой, текущие землетрясения находятся в пределах нормального уровня сейсмической активности для этого региона.
Читайте также: