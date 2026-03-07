Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты

07 марта 2026, 08:46

Боровская: белковая диета может привести к подагре и мочекаменной болезни

Фото: iStock/RossHelen

Белковая диета, или диета Дюкана, может привести к развитию подагры, мочекаменной болезни и поражению суставов. Об этом рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.