Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты
Белковая диета, или диета Дюкана, может привести к развитию подагры, мочекаменной болезни и поражению суставов. Об этом рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
По её мнению, кетодиета сопряжена с определёнными рисками. Среди возможных негативных последствий — увеличение уровня холестерина. Эта диета запрещена при атеросклерозе, хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни. Боровская подчеркнула, что к любой диете следует подходить с осторожностью и обязательно консультироваться с врачом перед началом.
Диета Дюкана базируется на принципе низкоуглеводного питания с акцентом на высокое содержание белка. В свою очередь, кетогенная диета предполагает минимальное количество углеводов и повышенное потребление жиров. Обе эти программы ограничивают углеводы, что приводит к тому, что организм начинает использовать собственные жировые запасы в качестве источника энергии.
